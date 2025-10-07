Haberler

Türkiye'nin Limanlarında Yük Elleçleme Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre yüzde 3 artarak 409,6 milyon ton oldu. Konteyner elleçleme de yüzde 3,5 artışla 10,5 milyon TEU'ya ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen yük miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla, 409,6 milyon ton olduğunu bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın 9 ayında limanlarda elleçlenen yük miktarına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin, 2025'te de denizlerde öncü olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak- Eylül 2025 döneminde, limanlarımızda yük elleçleme geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artışla 409,6 milyon ton oldu. Konteyner elleçleme, yüzde 3,5 artışla 10,5 milyon TEU'ya ulaştı. Eylül 2025'te geçen yılın aynı ayına göre, yük elleçleme yüzde 2,8 artışla 42,89 milyon ton, konteyner elleçleme ise yüzde 2,9 artışla 1,11 milyon TEU olarak gerçekleşti. Türkiye, lojistikteki gücünü artırarak dünya ticaretindeki payını büyütmeye devam ediyor."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.