Türkiye'nin Kuveyt'e ihracatı artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Kuveyt'e ihracatının 575 milyon dolar olduğunu ve bu rakamı artırmak için çeşitli programlar düzenleyeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye'nin Kuveyt'e ihracatının 575 milyon dolar, karşılıklı ticaret hacminin 680 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bunu, karşılıklı görüşmelerle, fuarlarla, alım heyetleri programlarıyla, genel ticaret heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri programlarıyla hızlı bir şekilde artıracağız." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye- Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Kuveyt'te gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve iş insanları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bolat, ziyaret kapsamında, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ile ikili görüşmeler yapacağını bildirdi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Kuveytli iş insanlarıyla da görüşeceğini belirten Bolat, dolu dolu geçecek programla Türkiye ile Kuveyt ilişkilerine ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ömer Bolat, Kuveyt'in Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı, Türkiye'nin de Kuveyt'in Avrupa ve Orta Asya'ya giden yolu olduğunu ifade ederek, "Kuveyt, Körfez bölgesinde ve İslam dünyasında Türkiye ile her zaman dost olmuş; siyasal, kültürel ve ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında hemen hemen hiçbir zaman bir anlaşmazlık ya da ihtilafımızın olmadığı, mükemmel ilişkilere sahip olduğumuz nadide bir kardeş ülkedir. O yüzden Türkiye ile Kuveyt'in dostluğu, kardeşliği ve ittifakı gerçekten çok sağlam ve sarsılmaz bir ittifak ilişkisidir." diye konuştu.

"Türkiye'de 427 Kuveytli şirket, ticaret ve yatırım yapıyor"

Bakan Bolat, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin 2022 yılı itibarıyla 1 milyar dolar civarında olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 673 milyon dolar ihracatı var. Bu yıl, karşılıklı ticarette dünya ekonomisindeki durgunlukta ve dünya ticaretindeki gerilemeden dolayı bir miktar düşüş olmakla beraber bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla, Türkiye'nin ihracatı 575 milyon dolar ve karşılıklı ticaret 680 milyon dolar seviyesinde. Bunu, karşılıklı görüşmelerle, fuarlarla, alım heyetleri programlarıyla, genel ticaret heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri programlarıyla hızlı bir şekilde arttıracağız."

Bolat, Kuveyt devleti ile Baykar arasında milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi sürecinin başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, Türk iş insanlarının Kuveyt'te önemli müteahhitlik başarılarına imza attığını belirtti.

İki ülkenin ticari ilişkiler yanı sıra insani ilişkilerinin de gelişmiş olduğunu ifade eden Bolat, dostlukları, kardeşlikleri ve hayırseverlikleriyle bilinen Kuveyt halkının ve Kuveyt devletinin Türkiye ile sarsılmaz dostluk ve kardeşliği olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, Türkiye'de 427 Kuveytli şirketin ticaret ve yatırım yaptığını belirterek, çeşitli alanlara yayılmış 2 milyar dolara yakın yatırımların artacağına olan inancını dile getirdi.