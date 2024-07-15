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Türkiye'nin kuru domates ihracatı yüzde 14 arttı

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Türkiye'nin kuru domates ihracatı yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 69 milyon 123 bin dolara yükseldi. Ege'nin verimli ovalarında yetişen ve güneşte kurutulan domatesler, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domateste ihracat artmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kuru domates ihracatı yılın ilk 6 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 69 milyon 123 bin dolara yükseldi.

Ege'nin verimli ovalarında yetişen ve güneşte kurutulan domatesler, işlemlerin ardından başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domateste ihracat artmaya devam ediyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2023 Ocak-Haziran döneminde 60 milyon 498 bin dolarlık kuru domates ihraç etti.

Bu yılın aynı döneminde ise ihracat geçen seneye göre yüzde 14 artışla 69 milyon 123 bin dolara çıktı.

Kuru domates ihracatı, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında ise yüzde 29 artarak 19 bin 453 tondan 25 bin 231 tona yükseldi.

Bu dönemde kuru domates ihracatında ilk sırada ABD yer alırken, bu ülkeyi İtalya ve Almanya takip etti.

Gıda endüstrisinin talep ettiği bu üründe ihracat rakamının yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşması hedefleniyor.

Üretimi yaygınlaşıyor

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, kurutulmuş domates sektörünün ülke geneline yayılmaya başladığını ve Torbalı'nın da buna öncülük ettiğini söyledi.

Üretimin artmasıyla birlikte ihracat rakamlarının da yükseldiğini ifade eden Olgun, "Torbalı kuru domates noktasında Türkiye'nin öncü bir ilçesi. Bu model tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Şu anda bu mevsimde Elazığ'da, Manisa'da, Şanlıurfa'da, Bergama'da, Torbalı modeli uygulanıyor. Bu konuyla ilgili olarak da zaman zaman oda olarak biz yaptığımız çalışmaları kendilerine anlatıyoruz. Bu anlamda üretim yaygınlaştıkça ihracat rakamları da artıyor. Bu konuda da ihracat şampiyonu bir ilçeyiz." dedi.

Kuru domates ihracatının yüzde 70'e yakınının ilçeden gerçekleştiğine işaret eden Olgun, geçmişte İtalyanların kuru domatese çok büyük talep gösterdiğini şu anda ise ABD'nin liderliği eline aldığını ve özellikle hamburgerde çokça kullanılmaya başlanmasının tüketimi artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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