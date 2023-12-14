Türkiye'nin küresel ticaret payı tarihi seviyelere ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,02 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 2022 yılına ait sektör bazlı dış ticaret istatistiklerine değinen Bolat, "Bu yükselişin ana sektörlerimize yayıldığı, küresel ticaretten aldığımız payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, tarım ürünleri ihracatının küresel ihracat içindeki payının geçen yıl 0,13 yüzde puan artışla en çok yükselen sektör olduğuna dikkati çekti.

Yakıtlar ve madencilik ürünleri ihracatındaki payın aynı dönemde 0,06 yüzde puan artış ile yüzde 0,59'a yükseldiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"İmalat sanayi ihracatımızın payı 2022 yılında 0,03 yüzde puan artışla en yüksek seviyesi olan yüzde 1,19'a ulaşmıştır. İmalat sanayisinde makine ve nakliye ekipmanları, giyim ve konfeksiyon ile kimyasal ürünler, küresel ihracatta payı artan alt sektörler olarak öne çıkıyor. Kimyasal ürünler ihracatında payımız yüzde 0,68'e, giyim ve konfeksiyon ihracatında payımız yüzde 3,45'e, makine ve nakliye ekipmanları ihracatında payımız ise yüzde 0,85'e yükselmiştir."

Bolat, Bakanlık olarak küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir ihracat artışını devam ettirebilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerinin altını çizerek, "İhracat odaklı üreten ve büyüyen ekonomimizde 2022 yılında yakalanan bu tabloyu Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.