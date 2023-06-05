Türkiye'nin kredi risk primi düşüş eğiliminde, dolar ve euro rekor kırdı

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte düşüş eğilimine giren Türkiye'nin kredi risk primi, yeni haftada düşünü sürdürerek 500 puanın altına geriledi. Bu arada dolar ve eurodaki tırmanış sürüyor. Kurlarda yeni tarihi rekorlar kırıldı.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte düşüş eğilimine giren Türkiye'nin kredi risk primi, yeni haftada düşünü sürdürerek 500 puanın altına geriledi. Bu arada dolar ve eurodaki tırmanış sürüyor. Kurlarda yeni tarihi rekorlar kırıldı.

Yeni kabinenin ilanıyla birlikte BIST 100 Endeksi, 5000 puan üzerindeki seyrini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 5357 puana kadar yükseldi. 13 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gören endeks, saat 15.37 itibariyle yüzde 5345,30 seviyesinde bulunuyor.

Dolar geçen haftayı 20,95 TL'den tamamlarken, yeni haftada Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,32 TL'ye kadar yükseldi. Kur, saat 15.50 itibariyle 21,25 seviyesinde işlem görüyor.

Euro da yeni haftaya tarihi zirvesini yenileyerek başladı. Euro, sığ piyasada 22,9920 TL'ye kadar çıkarak rekorunu yeniledi. Euro kuru 15.50 sıralarında serbest piyasada 22,69 seviyesinden işlem görüyor.

TÜRKİYE'NİN CDS'İ 500 PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yeni kabinenin açıklanmasından sonra haftanın ilk gününde hızlı geriliyor. Türkiye'nin CDS'i, 12 Mayıs'tan sonra ilk kez 500 baz puanın altına geriledi. 498,22 baz puanda hareket eden CDS, cuma günü en son işlemlerde 552 baz puanda bulunuyordu.