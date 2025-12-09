Haberler

Türkiye komşularına 11 ayda 25,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Güncelleme:
Türkiye'nin ocak-kasım döneminde Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 25,3 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat Irak'a gerçekleşti. Kimyevi ürünler, en çok ihraç edilen madde oldu.

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 25,3 milyar doları buldu.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 11 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 247,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye, ocak-kasım döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a 25 milyar 310 milyon 335 bin dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 24 milyar 476 milyon 926 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 9,3 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 4,2 milyar dolarla Bulgaristan, 3,2 milyar dolarla Yunanistan ve 2,3 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-kasım döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yüzde 54,2 ile Suriye, yüzde 6,1 ile Azerbaycan ve yüzde 6 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 941 milyon 321 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü 2 milyar 870 milyon 581 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 2 milyar 198 milyon 293 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

İhracatı en az olan sektör ise 34 milyon 371 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
