Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Azaldı

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak Şubat ayı itibarıyla 173,2 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak Şubat ayı itibarıyla 173,2 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 223,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında azalarak 77,4 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 0,4 oranında artarak 31,6 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında azalarak 19,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,4 oranında artışla 18,3 milyar ABD doları oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 18,8 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,2 oranında azalarak 21,1 milyar ABD doları oldu. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 64,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,2 oranında artarak 59,8 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,2 artarak 4,4 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,8'inin ABD doları, yüzde 25,2'sinin Euro, yüzde 23,7'sinin Türk Lirası ve yüzde 15,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Şubat ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre artış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde azalış gözlendi. - İSTANBUL