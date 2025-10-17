Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ağustos'ta Azaldı

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak Ağustos ayı itibarıyla 169,8 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 2025 Ağustos ayı itibarıyla 169,8 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 226,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 75,3 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 4,6 oranında azalarak 27,5 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 18,0 oranında artarak 11,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,5 oranında artışla 19,8 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,6 oranında azalışla 20,8 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 5,4 oranında azalarak 22,8 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak 67,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,1 oranında azalarak 61,7 milyar ABD doları olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,4 artarak 5,3 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,4'ünün ABD doları, yüzde 27,3'ünün euro, yüzde 22'sinin Türk lirası ve yüzde 15,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66,0 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 63,4 milyar dolara düştü. - İSTANBUL