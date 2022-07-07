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Türkiye'nin kekik üretim merkezi Denizli, rol model oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkiye'nin kekik üretim merkezi Denizli, rol model oldu

Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de, hasat devam ediyor.

Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de, hasat devam ediyor. Kentte üretilen kekik ve adaçayı çeşitleri alternatif ürün olarak Aydın'a örnek oldu.

Denizli'de 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekikte, hasat heyecanı devam ediyor. Çal ilçesi ve Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca Mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler, biçilmeye başlandı. Birim alandan daha fazla gelir edilebilmesini sağlamak amacı ile alternatif ürünler üzerinde araştırmalar yapan Aydın'ın Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde üretilen kekik ve adaçayı çeşitlerini yerinde inceledi. üretilen kekik ve adaçayı çeşitleri Alternatif ürün olarak Aydın'a örnek oldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Denizli Aydın Ekonomi Haberler

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