Garanti BBVA'nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde dört kategorinin birincileri açıklandı.

Garanti BBVA'nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Gerçekleştirilen ödül töreninde dört kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, Mamajoo Sağlık Ürünleri Kurucusu Ayla Müstecaplıoğlu "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" seçildi.

Kübra Yurtsever Kargı, Natuva Kokulu Üzüm girişimiyle "Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", Vivosens Kurucusu Gözde Büyükacaroğlu "Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi" oldu. Köstebek'i hayata geçiren Müge Baltacı ise "Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi" ödülünü kazandı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadının güçlenmesi, ekonomide daha fazla söz alması, toplumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasına verdikleri önemin her işte pusulaları olduğunu ifade etti.

Kaya, "Biliyoruz ki kadınlar için yüzde 100 eşitlik sağlanmayan bir dünyada ileriye gitmemiz ve sürdürülebilirlikten bahsetmemiz mümkün değil. Biz bu yola çıktığımızda ülkemizde yüzde 5'lerde olan kadın girişimci oranı toplam ekosistem içinde yüzde 14'e yükseldi. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüzde 34'e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması.

Bu nedenle iş hayatında kadın erkek eşitlenene kadar ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken kadın ve erkeğin her anlamda eşit olduğu bir ülke yaratmamız daha da önem kazandı. Cumhuriyetin 100. yılında kadınların sesinin daha gür ve güçlü çıkmasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsayıcı büyüme çalışmaları ekseninde olumlu ayrımcılık yaparak Türkiye'de ilk ve öncü oldukları Kadın Girişimci Programı'yla 2006 yılından beri finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma başlıklarında ekosisteme katkı sağladıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin finansman ihtiyacı için 2022'de toplam 28 milyar TL kredi kullandırdık. Ancak kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızla her zaman finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçmeyi hedefledik. Çalışmalarımızın cesaretlendirme ayağında Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla kadınların önündeki görünmez engelleri kaldırıp motivasyonlarının artmasını, başarı hikayelerini duyurmasını ve rol model olmalarını sağlıyoruz.

Bugün toplamda 43 bini aşan başvuru sayısıyla bir dayanışma topluluğu oluşturduğumuz yarışmayla birçok kadının hayatına dokunduk. 2007'den bu yana kadın girişimcilerin her alandaki başarılarına şahit olduk. Bir kadına bile ulaşmak ve dayanışma içinde olmak çok önemliyken biz büyük bir ekosistem oluşturduk. Bu kapsamda yarışmaya başvuru yapan, finale kalan ve kazanan tüm kadın girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. 17 yıldır olduğu gibi bundan sonra da finansal ve finans dışı desteklerimizle kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Kazananlar, henüz yolun başında olan kadın girişimcilere ilham oluyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışmasının birçok açıdan çok önemli bir yarışma olduğunu belirtti.

Erdem, "Zira kazananlar sadece burada aldıkları ödüllerle sınırlı kalmıyor, buradan sonra ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan da ödülle dönerek bizi gururlandırıyor, henüz yolun başında olan kadın girişimcilere ilham oluyor, cesaret veriyor. Ben yarışmamıza başvuran, finale kalan ve kazanan tüm kadın girişimcileri gönülden tebrik ediyorum. Garanti BBVA ve Ekonomist'e 16 senedir kadın girişimcileri cesaretlendirmek için gösterdiği yol arkadaşlığına, düş ortaklığına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise yarışmanın Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemine çok büyük katkı yaptığını ifade etti.

Yılmaz, "Geçmişte bu yarışmada adını duyuran çok değerli kadın girişimciler, başarılarını taçlandırarak devam ettirdi. Şirketlerini yöreselden ulusala, ulusaldan globale taşıdı, Borsa İstanbul'da halka arz etmeyi başardı.

Burada ödül alan, alamayan tüm kadın girişimcilerimiz aslında kazandı. İş hayatında asla kaybetmezsiniz, ya kazanırsınız ya da öğrenirsiniz. Tecrübelerinizi artırın ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin." açıklamasını yaptı.