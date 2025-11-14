Haberler

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda Başvuru Süresi Uzatıldı

Güncelleme:
Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda başvurular 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Yarışma, kadın girişimcilerin ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmek ve başarı hikayelerini görünür kılmak amacıyla 19 yıl boyunca düzenleniyor.

Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist işbirliğiyle düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda yeni dönem başvuruları devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirme, başarı hikayelerini görünür kılma ve kadınlara ilham olma hedefiyle 19 yıldır düzenleniyor.

Bu sene kadın girişimcilere 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon lira ödül sunacak yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist işbirliğiyle düzenlenen yarışma, başarı hikayelerinde görünürlüğün artmasını sağlarken, diğer kadınların bu durumdan ilham alması için bir destek ekosistemi de sunuyor.

Yarışma aracılığıyla Garanti BBVA'nın kadın girişimciliği konusundaki finansmandan eğitime, cesaretlendirmeden yeni pazarlara açılmaya uzanan vizyonu, KAGİDER'in kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusundaki savunuculuğu ve Ekonomist dergisinin iş dünyasında kadının görünürlüğünü artırmaya yönelik yayıncılık anlayışı bir potada birleşiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
