Türkiye'nin İlk Yerli Uydu Takip Cihazı ile Caretta Carettalar Korunuyor

Plan-S, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunmasına destek amacıyla Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydu takip cihazını geliştirerek devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Plan-S, Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, (DEKAMER) ile yaptığı işbirliği kapsamında, Dalyan İztuzu Plajı'nda "Cosmos" adı verilen genç bir deniz kaplumbağasına kendi ürettiği uydu takip cihazını taktı.

Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına katkı sağlarken doğa koruma çalışmalarının sürdürülebilirliğini de güçlendirecek cihaz sayesinde deniz kaplumbağalarının göç yolları ve yaşam alanları izlenebilecek.

Daha önce yaklaşık 5 bin dolara ithal edilen cihaz, Plan-S'nin yerli üretimi sayesinde çok daha düşük maliyetle temin edilebilecek.

Halihazırda yörüngede görev yapan 17 Connecta IoT Network uydusuyla entegre şekilde çalışan cihaz, kaplumbağanın konum ve hareket verilerini doğrudan uydular aracılığıyla topluyor. Bu veriler bilim insanları tarafından analiz edilerek türlerin korunması için bilgi sağlıyor.

Cihazın ilk prototipini temmuzda DEKAMER işbirliğiyle test edildi. Sürecin ardından, Antalya'nın Lara sahillerinden başlayıp Manavgat ilçesi sahillerine kadar uzanan yaklaşık 60 kilometrelik kıyı şeridinde faaliyet gösteren Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ile birlikte cihazın geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam etti.

Prototip, DEKAMER ile yapılan iyileştirmelerle nihai ürüne dönüştürüldü ve Dalyan İztuzu Plajı'nda, yerel yöneticilerin de katıldığı halka açık bir etkinlikte, deniz kaplumbağasına başarıyla takıldı. Etkinliğin ardından deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı.

Şirket, deniz canlılarının korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, kara hayvanlarının takibi ve korunmasına yönelik benzer projeleri de hayata geçirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plan-S Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Yıldız, uzay teknolojilerini yalnızca ticari hizmetlerde değil, gezegenin korunmasına katkı sağlayacak projelerde de kullandıklarını belirtti.

Yörüngedeki uyduları bu kez deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünü anlamak ve onların hayatta kalma şansını artırmak için kullandıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu proje, yüksek teknoloji ile doğa koruma bilincini buluşturduğumuz en anlamlı çalışmalarımızdan biri. Önümüzdeki dönemde ise, yalnızca denizlerde değil, karada yaşayan türlerin korunmasına yönelik benzer takip projelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sağlayacak."