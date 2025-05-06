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Türkiye'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor

Türkiye'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor
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Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren, sektörün dijital dönüşümünü ve geleceğini masaya yatıran Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi, bu yıl 3. kez düzenleniyor. Türk Bankacılık, Finans ve Sigorta Sektörleri, temsilcilerinin de hazır bulunacağı zirve, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine parmak ısırtacak kadar güçlü ve saygın bir duruş sergiliyor.

Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren, sektörün dijital dönüşümünü, yenilikçi ürünlerini, fırsatlarını, zorluklarını ve geleceğini masaya yatıran ? Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi yeniden gerçekleşiyor.

İstanbul'da Türkiye'nin Uluslararası boyutta gerçekleştirdiği ve bu yıl 3.'cüsü düzenlenen zirve organizasyonlarından?biri Vadi İstanbul Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilecek.

Ev sahipliğini Türkiye Sigortalar Birliği İstanbul'da AcerPro'nun üstlendiği Bankasürans Zirvesi, Türk Bankacılık, Finans ve Sigorta Sektörleri,?temsilcilerinin de hazır bulunacağı ve yapısal olarak dünyanın pek çok gelis¸mis¸ ülkesine parmak ısırtacak kadar güçlü ve saygın bir durus¸ sergiliyor.

Bankasürans sektörünün ve global bankasürans sektörünün yarınlarını mercek altına almak amacı ile ?finans sektörünün ihtiyaç duydugˆu yazılımları üreten ülkemizin bilis¸im alanındaki önemli markası AcerPro'nun bu yıl 3.'cüsünü düzenlediği zirvede Hazine, TOBB, TBB, TKBB, TSB, gibi ülkemizdeki kurumlardan yurtdıs¸ında faaliyet gösteren, banka ve sigorta s¸irketlerinin Bas¸kanları,?Genel Müdürleri ile digˆer üst düzey temsilcilerinin de dinleyici ve konus¸macı olarak hazır bulunacagˆı; zirve 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, 09:00-18:00 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Collection Hotel'de yapılacak.

Bankasürans Zirvesi ev sahiplerinden ACERPRO'nun 20. Kuruluş Yıl Dönemine denk gelmesi sebebi ile sektör alanında öncülük eden teknoloji alt yapısı firmalarından AcerPro'nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer: " 3.'cüsü gerçekleşecek zirvede hedeflerinin seneler içerisindeki sektörel bazda büyümesinin ?sektörün elini güçlendirmek anlamında önemli olduğunu ifade etti."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Ekonomi
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