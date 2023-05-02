Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankası Hayat Finans yaz aylarında faaliyete başlayacak

Hayat Finans Genel Müdürü Murat Ertem, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) aldıkları izinlerle " Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankası" niteliğini kazandıklarını belirterek, "Yaz aylarında faaliyete geçmiş olacağız." dedi.

Ertem, AA muhabirine, Hayat Finans Katılım Bankasının faaliyete geçme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BDDK'nin dijital bankacılık alanında çıkardığı yönetmeliğin ardından ilk müracaat eden kuruluş olduklarını ifade eden Ertem, geçen yıl kuruluş, bu yıl mart ayında da faaliyet izinlerini aldıklarını söyledi. Ertem, diğer bankaların dijital platformları bulunduğunu ancak kendilerinin dijital bankacılık lisansına sahip olduklarını bildirdi.

Ertem, Hayat Holdingin çok büyük bir küresel kuruluş olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Dünyada böyle bir trend var, Hayat Holding de bu trendi gördü. Büyük kurumlar, kendi eko sistemlerinin bankası olacak diye bir trend var. Müşterilerinden, tedarikçilerinden, distribütörlerine kadar her büyük kurum kendi eko sisteminin bankası olacak diye bir beklenti var. Hayat Holding de küresel varlığını bankacılık sektörüne girerek pekiştirmek istedi. Finans çok göz önünde bir alan. BDDK'nin dijital bankacılık alanındaki yönetmeliği de bir fırsat oldu."

Türk bankacılık sektörünün teknoloji kullanımında son derece iyi durumda olduğunu dile getiren Ertem, "Bankaların işlemlerinin büyük çoğunluğu mobil platformlarda yapılıyor. Türk insanının dijital okuryazarlığı da gayet iyi, çabuk adapte oluyoruz. Bu modele de çabuk adapte olunabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüm sektörleri destekleyeceğiz"

Ertem, dijital bankaların şubesinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Doğrudan dijital olarak doğuyorsunuz. Süreçlerini en baştan ona göre tasarlıyorsunuz. Bankacılığın her alanında faaliyet göstereceğiz. Bireysel tarafta da tüzel tarafta da olacağız. Ticaret ve sanayinin finansmanı ana önceliğimiz ama bireysel bankacılığı da ihmal etmeyeceğiz. Hem büyük kurumsal firmalara hem de KOBİ'lere kadar hizmet sunacağız. Hemen hemen tüm sektörleri de destekleyeceğiz."

Faaliyete geçmeden önce entegrasyon çalışmalarını yürüttüklerini ve pilot çalışma aşamasını da tamamlayacaklarını vurgulayan Ertem, "Yaz aylarında faaliyete geçmiş olacağız." dedi.

"Fiziksel kartımız olacak"

Ertem, müşterilerine fiziksel bir kart sunacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Banka kartımızın yanı sıra kredi kartlarımızı da yakın zamanda müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Kredi başvuruları da dijitalde olacak. Biz öncü olacağız, genel kredi sözleşmesi gibi evrakları dijital ortamda alacağız. Bireysel tarafta bunu zaten yapabilecek durumdayız. Dijital bankacılık yönetmeliği çıksa da bazen fiziksel imza alınması gereken durumlar var, onları sizden kuryeyle alacağız. Bu bireysel için değil, tüzel tarafta bazı durumlarda ihtiyaç olacak. Ticaret hukukundan kaynaklanan durumlar nedeniyle ıslak imzanın gerek duyulduğu durumlarda kurye devreye girecek. Genel müdürlüğümüz olacak ama illerde müdürlüklerimiz ya da şubemiz olmayacak. Bir irtibat lokasyonumuz bulunacak. Çağrı merkezimiz olacak. Güvenlik alanında da gereken yatırımları yaptık ve en iyi teknolojileri kullanıyoruz. Müşterilerimiz, banka kuyruğu yaşamayacak. Kişiler, oturduğu yerden, hayatının her alanında müşterimiz olabilecek, finansman başvurusunda bulunabilecek. Dijital bankacılık, hayatı kesintisiz şekilde yaşattıracak."