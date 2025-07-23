Türkiye'nin İlk Sanayi Odaklı Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Başlıyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk sanayi odaklı yapay zeka yüksek lisans programı, sonbaharda başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, MESS üyeleri başta olmak üzere özel sektörde çalışan profesyonellere yönelik olarak geliştirilen program, yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonunu hedefliyor.

Program, hibrit eğitim modeliyle yürütülecek. Katılımcılar, çevrim içi derslerin yanı sıra İTÜ ve MESS Teknoloji Merkezi MEXT'te yüz yüze eğitimlere katılacak.

Eğitim kapsamında, MEXT ekosistemindeki küresel teknoloji şirketlerinden uzmanlar da konuk konuşmacı olarak derslerde yer alacak.

Katılımcılar, sanayiye özgü senaryolarla uygulamalı eğitim alarak yapay zekanın üretim süreçlerindeki kullanımını deneyimleyebilecek. Program, "Yapay Zeka Odağında Büyük Veri ve İş Analitiği" ile "Yapay Zeka Çağında İşletme ve Teknoloji Yönetimi" olmak üzere iki ana başlık altında sunulacak.

Proje, aynı zamanda MESS'in liderliğini üstlendiği ve İTÜ'nün de üyesi olduğu AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu kapsamındaki iş birliğini ileriye taşıyor. Yüksek lisans programı, ilk öğrencilerini eylülde kabul edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ'nün öğrencilerin doğrudan sanayiyle etkileşim kurabileceği bir ekosistem kurmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Mandal, "İTÜ olarak sorumluluk ve etki odaklı bir araştırma üniversitesi olma vizyonumuzla bilgiyi yalnızca üretmekle kalmayıp, sanayide uygulanabilir hale getirmeye de büyük önem veriyoruz. Teknolojiye yön veren bireyler yetiştirme hedefiyle İTÜ, özel sektörün güçlü temsilcileriyle yeni öğrenme modellerini uygulamaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da MESS olarak üretim ekosisteminin dijitalleşmesi ve yapay zekada öncü olduklarını belirtti.

Sanayinin dönüşümünde teknoloji kadar süreci yönetecek nitelikli insan kaynağının da kritik bir rolü olduğuna inandıklarını aktaran Akkol, "MESS olarak sanayimizin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ötesinde, geleceği şekillendirecek yetkinlikleri kazandırmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkol, bu yüksek lisans programıyla yalnızca destekleyici değil yön gösterici bir rol üstlendiklerini kaydetti.

İTÜ gibi köklü bir kurumla birlikte bu alanda ellerini taşın altına koyduklarını aktaran Akkol, "Yapay zeka alanında güçlü bir akademik ve pratik altyapıya sahip bu programın, ülkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise MEXT çatısı altında kurdukları Yapaz Zeka Merkezi'ni, İTÜ gibi köklü bir kurumla işbirliği yaparak akademik seviyeye taşıdıklarını aktardı.