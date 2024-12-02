Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor

Sivas'ta 2020'de altyapı çalışmaları başlayan, 225 parselin 181'inin tahsis edildiği Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) fabrikalar hızla yükseliyor. Cazibe Merkezi Programı kapsamına alınan Demirağ Osb'yi ziyaret eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zeki Özdemir, "Biz umuyoruz ki Cazibe Merkezi Programı yalnızca Demirağ Osb'yi değil, tüm Osb'lerimizi kapsar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında altyapı çalışmaları başlayan Demirağ Osb, her geçen gün büyüyor. Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu hattına sahip olan Demirağ Osb, ana hatta bağlı parsel makaslarıyla yatırımcılara büyük avantaj sağlıyor. İmzalanan kararname ile 6. bölge teşviklerinden yararlanan Demirağ Osb, yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. 814 hektar kurulu alanda 225 farklı parselden oluşan Osb'de şimdiye kadar 181 parsel firmalara tahsis edildi. Osb'de 10 firma aktif üretim yaparken 27 firmanın inşaatı hızla devam ediyor.

Demirağ Osb'yi ziyaret eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, 6. bölge teşviklerinin yeni yılda devam ettirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz umuyoruz ki Cazibe Merkezi Programı yalnızca Demirağ Osb'yi değil, tüm Osb'lerimizi kapsar. Bu sayede Sivas'ımız bir bütün halinde sanayi şehri olma yolunda hızlı adımlar atar" dedi.

"Demirağ OSB bizim için Kızılelma"

Demirağ OSB'deki çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Zeki Özdemir, "Buradaki üyelerimizi ve firmalarımızı bir an evvel üretime geçmelerini sağlamak birinci vazifemiz. Bu konuda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok şükür inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesi, mensuplarımızın ve üyelerimizin sanayiye olan gayretlerini ön plana çıkarıyor. Bu da dediğim gibi ziyadesiyle bizi memnun ediyor. Biz de bunların karşılığında üretim yapan firmalarımızın eksikleri, ihtiyaçları, eleştirileri, neler varsa zaman zaman bunları dinleyerek bunlara ilaç olmaya çalışıyoruz. Aralık ayı sonunda cazibe merkezi kapsamı süresinin uzatılması konusuyla ilgili de siyasilerimizle bu konuları paylaşarak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin hepimizin nezdinde bir Kızılelma olduğunu ve bunu yaşatmak, en iyi şekilde devam ettirmek için hepimize görev düştüğünün farkındayız" ifadelerine yer verdi.

"Umuyoruz ki tüm OSB'lerimiz bu kapsama alınır"

Teşvik destek kapsamına bütün OSB'lerin alınması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Demirağ ile beraber 5 adet organize sanayi bölgemiz var. Biz umuyoruz ki 6. bölge destek programı yalnızca Demirağ OSB'yi değil, tüm OSB'lerimizi kapsar. Bu sayede Sivas'ımız bir bütün halinde sanayi şehri olma yolunda hızlı adımlar atar. Devam eden 26, 27 tane fabrika inşaatımız var. 2025 yılında sıkça açılışlara geleceğimizi ümit ve arzu ediyoruz. Bu vesile ile buradaki çalışmalarını hızla devam ettiren mensuplarımıza ve OSB ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere de düşen ne görev varsa elimizden gelen her şeyi yerine getirip yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar içerisinde olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS