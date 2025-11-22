Türkiye'nin İlk Özel Intermodal Terminali Railport Faaliyete Geçti

Türkiye'nin ilk özel intermodal terminali Railport, gerçekleşen ilk tren seferiyle demir yolu terminal operasyonlarına başladı.

Arkas Holding Liman ve Terminal Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kara ve demir yolu gibi farklı taşımacılık alanlarını bir araya getiren terminal Railport, faaliyete geçti.

Railport'tan gerçekleşen ilk tren seferi, Türkiye'nin intermodal taşımacılıktaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

İlk seferin işletimi, terminal ağı ve intermodal taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren demir yolu operatörü Metrans tarafından gerçekleştirildi.

Railport ve Metrans arasındaki işbirliğinin, Türkiye ile Avrupa arasındaki yük taşımalarında demir yolu kullanımını destekleyen stratejik başlangıç olması, düzenli tren seferleriyle devam etmesi ve Türkiye-Avrupa demir yolu koridorunda sürdürülebilir lojistik yapı oluşumuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Railport'un yüksek standartlarda tasarlanan terminal altyapısı, geniş elleçleme kapasitesi ve teknolojik operasyon sistemleri bulunuyor.

Terminal, önemli coğrafi konumu nedeniyle Türkiye ile Avrupa arasında demir yoluyla taşınacak yüklerin daha düzenli, daha güvenli ve sürdürülebilir bir modelle taşınmasını mümkün kılacak. İlk tren hareketi, Railport'un uluslararası intermodal ağlarla bağlantısını güçlendirecek bir adımı da temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, ilk tren çıkışının, terminalin Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına sağlayacağı katkının somut göstergesi olduğunu belirtti.

Yılmazkarasu, "Bu operasyon, intermodal taşımacılığın ülkemizde daha etkin kullanılmasını ve müşterilerimize rekabetçi seçenekler sunulmasını hedefleyen uzun vadeli stratejimizin başlangıcı." ifadelerini kullandı.