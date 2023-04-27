Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli yeşil hidrojen tesisi için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi" ile "Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi"nin Türkiye'ye hidrojende lig atlatacağını belirterek, "Başlattığımız yeşil hidrojen atılımıyla ülkemiz hidrojen ihracatçısı bir ülke konumuna gelebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "HYSouth Marmara Hidrojen Vadisi Projesi" ile "Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi"nin Türkiye'ye hidrojende lig atlatacağını belirterek, "Başlattığımız yeşil hidrojen atılımıyla ülkemiz hidrojen ihracatçısı bir ülke konumuna gelebilecek." dedi.

TÜBİTAK'ın iklim değişikliğine karşı çözüm arayışları çok yönlü olarak devam ederken, bu çalışmalar kapsamında çok önemli iki proje için imzalar atıldı.

Tüm dünya gibi hidrojene yönelen Türkiye'de ülkenin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi kurulacak. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı bölgesinde yer alan DHMİ Eski Havacılık Akademi Binası'nda "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni" gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Varank, 6'ncı yılında da TEKNOFEST coşkusunun tüm hızıyla devam ettiğini kaydederek, geleceğin araştırmacılarının, tasarımcılarının ve inovasyoncularının burada bir araya geldiğini, festivalin uluslararası marka değerinin her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

Bundan 6 sene önceki ziyaretçi sayısı kadar bugün yarışmacı sayısına ulaşıldığını dile getiren Varank, "Bu festivalin tılsımı, gençlerimizin teknoloji iştahında ve teknolojinin ortaya koyduğu neredeyse sonsuz potansiyelde yatıyor. Gençlerimiz TEKNOFEST'te teknolojiyi sadece görmüyor, teknolojiyi adeta yaşıyor. TB2'leri, Akıncıları, Altay tankını, Togg'u, Hürjet'i, Kızılelma'yı onları inşa edenlerle bu teknolojileri değerlendirme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Varank, bugün, Türkiye'nin geleceği için vazgeçilmez gördükleri, dünyada önemi giderek artan başka bir teknolojinin, hidrojen yatırımlarının, imza törenlerini gerçekleştireceklerini kaydederek, Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu'nun hayırlı olmasını diledi.

"Her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, son bir ayda açılışlarını, temel atmalarını ve fırlatmalarını yaptıkları yerli ve milli teknolojilerin bunun en net göstergesi olduğunu söyledi.

Togg'dan TCG Anadolu'ya, elektrikli lokomotiften İMECE'ye kadar milletin gurur duyduğu çok değerli işlere imza attıklarını dile getiren Varank, "Bunlar ülkemize teknolojik bağımsızlığını kazandıracak projeler ama teknolojik bağımsızlık tek başına yeterli değil. Tam bağımsız Türkiye için bizim teknolojik bağımsızlıkla beraber kalkınmanın temeli olan enerji bağımsızlığını da kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Varank, bu manada enerjiye yönelik atılımlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlılıkla devam ettiklerini kaydederek, Karadeniz'de keşfedilen gazı kara ile buluşturulmasına ve hanelere bir süre ücretsiz ulaştırılmasına değindi.

Türkiye'nin bu gelişme sayesinde doğal gazda dışa bağımlılığının azalacağını vurgulayan Varank, "Keşifler ülkemizin kalkınmasına ve vatandaşımızın cebine etki eden çok önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarasıyız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne bugün ilk yakıtı yükleyerek resmi olarak Türkiye'de bir nükleer güç santralini başlatmış olacaklarını belirterek, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirip artırma çabalarının son sürat devam edeceğini söyledi.

Güneş ve rüzgar enerjisinde ülke olarak iyi bir yerde olduklarını, güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası olarak öne çıktıklarını dile getiren Varank, rüzgar ve güneş enerjisinde ulaşılan kapasitelerden bahsetti.

Varank, başta sanayiciler olmak üzere işletmelerin kendi tüketimlerini karşılamak için yaptıkları rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını bölgesel teşvik kapsamına aldıklarını hatırlatarak, "Bu değişiklik sonrasında sadece 15 ayda 3 bin 818 işletme, 4 bin 600 megavatlık GES ve RES yatırımı yapmak için teşvik belgesi aldı." şeklinde konuştu.

"Hidrojen alanında iki vizyoner projeyi devreye alıyoruz"

Bakan Varank, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak stratejik önemde olan hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve hidrojen üretimi konusunda devreye alacakları vizyoner projelerin imzasını gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların ilki Hidrojen Vadisi Projesi. Nedir hidrojen vadisi: Hidrojenin üretildiği, depolandığı, tüketildiği, firmalarımızın hidrojeni hem üretip hem kullandığı bir kümelenme. Hidrojen birçok endüstriyel uygulama için alternatif bir enerji kaynağı. Kimya endüstrisinde ve diğer birçok üretim sürecinde kullanılıyor. Örneğin, gübre ve ilacın ham maddesi olan amonyağın üretiminde hidrojene ihtiyacımız var. Petrol rafinerilerinde hidrojen, yakıt kalitesini artırmak ve kirleticileri azaltmak için kullanılıyor. Daha birçok alanda hidrojen ihtiyacı söz konusu. Hidrojen ile çalışan araçlar, bu teknolojinin bir başka önemli konusu."

Varank, Japonya ve Çin gibi ülkelerin ve dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin hidrojenli araç konusundaki çalışmalarından bahsederek, "Son yıllarda temiz enerji olması sebebiyle hidrojen üretimi giderek önem kazanıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye olarak 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi koyduk. Bu doğrultuda 2030 senesine kadar olan emisyon azaltma hedefimizi de iki katına çıkardık. Karbon emisyonlarının azaltılmasına ve küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Hidrojen üretiminde yeni bir sayfa açıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 5 yıl sürecek Hidrojen Vadisi Projesi'yle hidrojen üretiminde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın koordinatörlüğünde Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının bu projede yer aldığını söyledi.

Hidrojen ekonomisinin gelişimini destekleyecek bu projenin bütçesinin 36,8 milyon avro olduğunu dile getiren Varank, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında şimdiye kadar Avrupa'dan tek seferde en büyük hibe olan 7,5 milyon avroyu da ülkemize kazandırmış olduk. Proje tamamlandığında endüstride fosil yakıt kullanımı azalacak. Sanayinin bir bölümü küçük ölçekli de olsa karbondan arındırılmış olacak. Güney Marmara Bölgesi halihazırda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 13'ünü sağlıyor. 3 GW kapasiteye yaklaşan yenilenebilir enerji kurulu gücüyle ülkemizin bir numaralı bölgesi. İnşallah bu projeyle bölgede hidrojen ekonomisini yeşertmek istiyoruz."

Varank, Balıkesir'de Enerjisa'nın sahasında üretilecek yıllık minimum 500 ton yeşil hidrojenin Linde Gaz tarafından taşınacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hidrojen Peroksit, Kale Seramik, Şişecam ve Eti Maden'in tesislerinde kullanılacak. Projeyle sadece yeşil hidrojen üretimine değil türevlerinin üretimine de odaklanıyoruz. Bu kapsamda yurt dışına bağımlı olduğumuz metanol ve amonyak da yeşil yöntemlerle bu proje sayesinde ülkemizde üretilecek. Biz bu projeyi ülkemiz için büyük bir şans olarak görüyoruz. Hedefimiz hidrojeni sadece ithal teknolojilerle üretmek değil. Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu projesiyle hidrojen üretiminde kullanılan elektrolizör teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla ileriye götürmek istiyoruz. Böylelikle Türkiye'nin en yüksek kapasiteli yerli yeşil hidrojen tesisinin Bandırma'da kurulmasını hedefliyoruz."

Varank, bu iki projenin Türkiye'ye hidrojende lig atlatacağını vurgulayan Varank, "Başlattığımız yeşil hidrojen atılımıyla ülkemiz hidrojen ihracatçısı bir ülke konumuna gelebilecek. İşte yeşil dönüşümse yeşil dönüşüm, teknolojiyse teknoloji, vizyonsa vizyon. Eser ve hizmet siyasetimiz emin olun tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefimize Türkiye yüzyılı vizyonumuzla büyük bir gayretle çalışarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımız vizyoner bir sorumluluk üstleniyor"

Bakan Varank, Türkiye'nin ihtiyaçlarının farkında olduklarını, yol haritalarının hazır olduğunu belirterek, "21 yıldır taş üstüne taş koymanın mücadelesini veriyoruz. İhtiyacımız olan altyapıların önemli bir kısmını tamamladığımız için önümüzdeki dönemde bunların getirilerini, katma değerlerini çok daha hızlı şekilde elde etmeye devam edeceğiz. İşte görüyorsunuz her gün bir açılış yapıyor, her gün yeni bir ürünün tanıtımını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bundan sonra da yeni açılışlarla, yeni eserlerle, yeni projelerle vatandaşların huzurunda olacaklarını vurgulayan Varank, "Bugün yeşil hidrojenle ilgili bir adım attık. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vizyoner bir şekilde sorumluluk üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Varank, bütün vatandaşları TEKNOFEST'e beklediklerini kaydederek, "Gelsinler, ailecek burada Türkiye'nin hangi kabiliyetlere sahip olduğunu, hangi teknolojileri geliştirdiğini, bu teknolojiler sayesinde hangi kabiliyetleri elde ettiğini görsünler. Gençlerin nasıl coşkuyla yarıştığına şahit olsunlar. 1 Mayıs'a kadar TEKNOFEST bütün vatandaşlarımıza açık. Etkinlikler, faaliyetler, ziyaretler devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Etkinlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da projelerle ilgili bilgi paylaştı. Açılış konuşmalarının ardından her iki projenin paydaşları tarafından imzalar atıldı.

Varank, imza töreninde yaptığı açıklamada, hidrojen teknolojisinin Türkiye'nin enerji koridoru olmasında ve kendi üretim kabiliyetlerini farklı bir boyuta taşımasında önemli bir alan olduğunu belirterek, bu alanda Bakanlık olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.