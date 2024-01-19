Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Ankara'dan takip edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Gezeravcı'nın uzay yolculuğu heyecanına vatandaşların da ortak olması için Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na "dome çadır" adı verilen planetaryum kuruldu.

Başkentliler, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının Türkiye saatiyle 00.49'da fırlatılmasını, bu planetaryumdan ve kurulan dev ekrandan coşkuyla takip etti.

Tarihe tanıklık etmek için gelen vatandaşlardan Çağatay Ünver, AA muhabirine, tarih mezunu olduğunu uzay çalışmalarına da merakı bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu yarışta olmaması beni üzüyordu. Türkiye'de böyle bir çalışmanın olması beni çok gururlandırdı." dedi.

Ünver, Gezeravcı'nın bir Türk vatandaşı olarak uzaya çıkan ilk kişi olduğunu hatırlatarak, "Umarım günü geldiğinde kendi roketimizle ve teknolojimizle uzay yarışında var oluruz. Türkiye'deki bir uzay üssünden fırlatılması nasip olur. Umarım, uzay yarışında olmayı başarabiliriz. Çünkü geleceğimiz için önemli, bu yarışlarda olabilmek için bu çalışmaların devam etmesi, daha çok gelişmesi, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) bütçesinin artırılması lazım." diye konuştu.

-"Onun yerinde olmayı çık isterdim"

Fatma Dilan Yalçın da Türkiye için tarihi bir an olduğu için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Benim de küçüklük hayalimdi astronot olmak. Alper Gezeravcı, Türkiye için çok önemli bir isim oldu. İlk Türk astronot olarak tarihe geçecek. Onun yerinde olmayı çok isterdim. Yükseklik korkum her ne kadar olsa da yer çekimine karşı havada durmak nasıl bir duygu çok merak ediyorum. Dilerim devamı gelir. Dilerim ülkemiz uzay çalışmaları açısından çok daha iyi yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Fırlatma anına tanıklık etmeye gelen Onur Zeybek ise bu uzay yolculuğunun, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Gençler olarak çok heyecanlıyız. Halka açık alanda izlemeye geldik. Ankara'nın soğuğu var ama yine de geldik, bu bir gurur ve millet meselesi. Bunun için evimizden geldik." dedi.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan takip edildi. Bu kapsamda, vatandaşlar için çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Tanıtım filmlerinin de gösterildiği etkinliklerde, atölye çalışmaları, bilim söyleşileri ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.