Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi heyecanını paylaştı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının sağ salim dönmesini dilerken, yanında fotoğrafını götüreceği yeğeni ise "kanka" dediği amcasından "yıldız" istedi.

Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Oğlunun uzaya gideceğini hiç düşünmediğini ifade eden Gezeravcı, "Öğrendiğimizde gözlerimizden mutluluk gözyaşları döküldü. Mersin Silifke'de yaşıyoruz. Akrabalarımız, sevdiklerimiz duyduklarında bizzat arayarak, ziyaretimize gelerek bizi onurlandırdılar. Bazı ilkokul öğrencileri de 'astronot amcamızı görmeye geldik' diyerek evimize geldiler. Alper, F-16 pilotu olduğu için kendisiyle hep gurur duydum ancak astronot olacağı için de çok mutluyum. Allah başarılarını daim etsin." diye konuştu.

Anne Sıdıka Gezeravcı da oğlunun çok heyecanlı, akıllı ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, 5 yaşlarında pilot olmak istediğini söylediğini aktardı.

Kendisine sürekli "Anne ben büyüyünce pilot olacağım. Uçak süreceğim" dediğini anlatan anne Gezeravcı, "İlk başta inanmamıştım. Hayalimden geçmiyordu ama o bunu gerçekleştirdi. Biz onun astronot olacağını tüm Türkiye ile birlikte öğrendik. Bize de sürpriz yaptı. Çok iyi sır tutar. Başarıyla gidip gelmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, oğlunun uzaya yanında götüreceği yörük kültürüne ait objeler hakkında da bilgi sahibi olmadığını belirterek, onu da Türkiye ile aynı anda öğreneceklerini söyledi.

Amcasına "kanka" diyor

Kardeşi Murat Gezeravcı da İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olduğunu belirterek, pilot olmaya ağabeyi sayesinde karar verdiğini anlattı.

Pilotluk mesleğini seçim sürecinde ağabeyinin kendisine çok yardımcı olduğunu ve 15 yıldır pilot olarak görev yaptığını vurgulayan Gezeravcı, "Kariyer çizgimi yönlendirdi. Uzay benim hedeflerim arasında hiç olmamıştı ama ağabeyim bu perdeyi araladı. Biz olmasak bile inşallah gençlerimiz ilerleyen süreçte bu görevi devralacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelinleri Hilal Gezeravcı ise oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi."

Karan Gezeravcı ise kendisinin de uzaya gitmek istediğini belirterek, "Kankam ile roket koltuğuna oturacağız." dedi.