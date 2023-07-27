Türkiye'nin İkinci Büyük Gri Karton Üretim Tesisi Temeli Atıldı

Türkiye'nin ikinci büyük gri karton üretim tesisinin temeli Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) düzenlenen törenle atıldı. Fabrika sayesinde 2 milyon 500 bin ağaç kesilmekten kurtulacak. Sungurlu'nun önde gelen firmalarından SUN-KA, Sungurlu OSB'ye 45 bin 500 metrekarelik alana gri karton üretimi yapacak Türkiye'nin ikinci büyük tesisini kuruyor.

'2 milyon 500 bin adet ağaç kesilmekten kurtulacak'

Yapay zeka ile yönetilen geleceğe değer katacak bir tesis planladıklarını söyleyen SUN-KA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, "Yatırım maliyetimiz 40 milyon euro, üretim kapasitesi ise 144 bin ton. 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 45 bin 500 metrekare alana sahip. 36 ay gibi bir sürede tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Fabrikamız bittikten sonra imalata girdiği zaman 2 milyon 500 bin ağacı kesilmekten kurtaracağız" diyen Öztekin, "Fabrikamızda mevcut iş gücümüze ilaveten 125 kişi istihdam edeceğiz. Sungurlu ekonomisine yıllık 12 bin 500 tır lojistik hareketi getireceğiz. Ülke ekonomisine ise yıllık 100 milyon Euro katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bu cironun yüzde 50'sinden fazlasını 50'ye yakın ülkeye yapılacak ihracat ile elde edeceğini kaydeden Öztekin, "Bu yatırım ile yüksek kalitede yurt dışı rekabetinde bize güç katacak otomasyon kullanacağız. Tüm tesisi yapay zeka ile kontrol altında tutacağız. Yapacağımız yatırım GES ve kor jenerasyon ile kendi enerjimizi kendimiz sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'Fabrikanın temeli atıldı'

Sungurlu OSB'de düzenlenen temel atma törenine Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanvekili Bahri Sezen, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM