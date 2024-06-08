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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı uzay uçuşu için hava koşulları olumlu

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Virgin Galactic firması, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştireceklerini duyurdu. Uçuş için hava koşullarının olumlu olduğu belirtildi.

NEW Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması, uçuş için hava koşullarının olumlu olduğunu duyurdu.

Virgin Galactic'in X sosyal medya hesabından, "Galactic 07" misyonu hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Uzay uçuşu için harika bir gün. Dört insanı daha uzaya götürmeye hazırlanıyoruz. Spaceport üzerinde hava koşulları olumlu." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde olacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tuva Cihangir Atasever Türkiye Uzay Havacılık Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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