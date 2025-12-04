Haberler

Bakan Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti

Bakan Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının %9,6 arttığını ve bu ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının %43'e yükseldiğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti. İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı

Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı

Kazada oğlu yaralanan babanın akıl almaz intikamı
Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız

Rusya açık açık tehdit etti: Bunu savaş nedeni sayarız
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor

Dev koreografide o ismin olmamasına tepki yağıyor
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Yüreklerin ağızlara geldiği an! Küçük çocuk emekleyerek otobana çıktı

Yüreklerin ağızlara geldiği an! Küçük çocuk emekleyerek otobana çıktı
title