Bakan Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti. İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.