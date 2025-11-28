Türkiye'nin İhracatında Deniz Yolu Payı Yüzde 56

Türkiye'nin ihracatının yüzde 56'sı ocak-ekim döneminde deniz yoluyla yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ekim döneminde Türkiye'nin ihracatı 224 milyar 469 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış satımın büyük bölümü deniz yoluyla taşındı. Gemilerin taşıdığı ihracatın değeri geçen yılına aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 126 milyar 377 milyon 288 bin dolar olarak belirlendi. Bu rakam, Ocak-Ekim 2024 döneminde 120 milyar 324 milyon 54 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. İhracatta deniz yoluyla yapılan taşımacılığın payı, 10 ayda yüzde 56 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin ihracatının taşınmasında, deniz yolunun ardından en fazla kara yolu kullanıldı.

Kara yoluyla yapılan ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 71 milyar 960 milyon 179 bin doları buldu. Bu taşıma yönteminin toplamdan aldığı pay da yüzde 32,1 oldu.

Hava yolu taşımacılığında yüzde 10,2'lik artış

Söz konusu dönemde ihracatta hava yolu kullanımı, dış satımdaki artışa paralel yükseldi. Ocak-ekim döneminde hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 21 milyar 47 milyon 120 bin dolardan 23 milyar 203 milyon 332 bin dolara çıktı.

Demir yolu taşımacılığında da geçen yıla göre artış yaşandı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 1 milyar 543 milyon 746 bin dolar olan trenlerle taşınan ihracatın geliri, bu yılın aynı döneminde 1,7 artışla 1 milyar 569 milyon 384 bin dolara yükseldi. Diğer taşımacılık yöntemleriyle elde edilen ihracat geliri de 1,4 milyar dolar oldu.

İthalatta büyük payı deniz yolu aldı

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 299 milyar 152 milyon dolarlık ithalatında da büyük payı 161 milyar 287 milyon dolarla deniz yolu aldı. Bu taşımacılık yöntemini 56,7 milyar dolarla kara yolu, 43,4 milyar dolarla hava yolu ve 2,7 milyar dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşımacılık yöntemleri de 35 milyar dolara yaklaştı.

TÜİK'in taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri ocak-ekim dönemi itibarıyla şöyle: