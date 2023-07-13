Türkiye'nin İhracatı Küresel İhracattan Payını Artırıyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatının 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldığını açıkladı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay oranları ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatının 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,01 seviyesine yükselmiştir. 2022 yılında dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken; ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,02 seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay almıştır" ifadelerini kulandı.