Fransa ve Meksika'ya ihracat yapan firmalar "e-posta" dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Türkiye'nin Fransa ve Meksika'daki ticaret müşavirlikleri, son dönemde bu ülkelere ihracat yapan firmaları, özellikle "e-posta" üzerinden kendilerine ulaşan bildirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye'nin Fransa ve Meksika'daki ticaret müşavirlikleri, bu ülkelere ihracat yapan iş insanlarına yönelik dolandırıcılık vakalarının arttığını bildirdi. Bu kapsamda dolandırıcılık yöntemlerine dikkati çekilirken firmalar uygulanan yöntemlere karşı bilgilendirildi.

Buna göre dolandırıcılar, Fransa'da faaliyet gösteren kurumsal firmaların unvanlarını ve yöneticilerinin isimlerini kullanarak sahte siparişler veriyor. Bunu yaparken de sahte internet sitesi, "+33 (6)/(7)" ile başlayan cep telefonu numaraları ve açık kaynaklardan kopyalanmış şirket bilgilerini kullanılıyor.

"Türk firmaları kendilerine ulaşan siparişlerin gerçekliğini doğrulamalı"

Bu kapsamda Türk ihracatçıları, Fransa'daki kurumsal firmaların yeni tedarikçiye e-posta veya WhatsApp üzerinden sipariş vermediği, cep telefonu numarası kullanmadığı ve ilk işlemde peşinatsız çalışma teklif etmediği yönünde uyarıldı. Ayrıca Türk firmalarının kendilerine ulaşan siparişlerin gerçekliğini mutlaka şirket sicil kayıtlarından doğrulaması, ilk defa çalışılan müşterilerle ön ödeme almadan sevkiyat yapılmaması gerektiğine dikkati çekildi.

İhracatçıların özellikle E. Leclerc, Solormag, benzer unvanlı Leclerc kooperatifleri, Lidl France, Segre Distribution, Carrefour, Suber U, Biocoop gibi firmalardan geldiği iddia edilen vadeli siparişlerde dikkatli olması, şüpheli durumda burada bulunan ticaret müşavirliğiyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

İhracatçılara Meksika'da "Dünya Kupası" tuzağı

Meksika'da ise son dönemde bazı Türk firmalarına, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki kamu alım ihaleleri gerekçe gösterilerek gönderilen bildirimlerin dolandırıcılık amaçlı olduğu tespit edildi.

Bu doğrultuda yerleşik firma ve kişiler, e-posta ile bazı kamu kuruluşları, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden Meksika'da muhtelif mal alımı ihalesine çıkacaklarını belirterek, ihaleye katılım için davet mektubu ya da ihale linki gönderiyor. İhracatçılar, başvuru yaptıktan sonra ilgili kamu kuruluşundan ihalenin, Türk firması tarafından kazanıldığına yönelik e-posta alıyor. Firmalar ayrıca kendilerinden yüksek meblağlarda ürün talep edildiği yönünde bilgi de ediniyor.

Ancak bu durum da gerçeği yansıtmıyor. Buradaki ticaret müşavirliğinin yaptığı araştırmalar sonucunda bahse konu e-postaların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirlendi. Firmalara ve ihracatçı birliklerine, söz konusu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.