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Türkiye'nin Hamsi İhracatı İlk Çeyrekte 3 Milyon Doları Geçti

Türkiye'nin Hamsi İhracatı İlk Çeyrekte 3 Milyon Doları Geçti
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Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 1178 ton hamsi ihraç ederek 3 milyon 143 bin 252 dolar kazanmıştır. Belçika, en çok hamsi ihracatı yapılan ülke olurken, Fransa ve Ukrayna izlemektedir.

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde yapılan hamsi ihracatı 3 milyon 143 bin 252 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden bu yılın ocak-mart döneminde 1178 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan da 3 milyon 143 bin 252 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 16 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye'nin 3 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 5, değerde de yüzde 10 arttığını vurguladı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın 3 ayında 116 ton karşılığı 905 bin 192 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 122 ton karşılığı 995 bin 447 dolara ulaştığını kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 632 bin 586 dolarla Fransa ve 563 bin 133 dolarla Ukrayna'nın takip ettiğine işaret ederek, ülke çeşitliliğini ve su ürünleri ihracat potansiyelini artırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
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