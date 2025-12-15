Haberler

Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

Türkiye, ocak-kasım döneminde 3 bin 327 ton hamsi ihraç ederek 14 milyon 461 bin 898 dolar kazanç sağladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 22, değerde yüzde 7 artış kaydedildi. Belçika, Fransa ve Almanya, en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı 14 milyon 461 bin 898 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 327 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 14 milyon 461 bin 898 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 717 ton karşılığı 13 milyon 548 bin 674 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 22, değerde yüzde 7 arttı." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

Belçika'ya ocak-kasım öneminde 4 milyon 340 bin 982 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 4 milyon 158 bin 532 dolarla Fransa, 2 milyon 31 bin 257 dolarla Almanya'nın takip ettiğini dile getirdi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını, hedeflerinin geçen yılın rakamlarını aşarak hamsi ihracatını üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
