Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Temmuzda Yüzde 4,2 Arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 artışla 3,2 milyon ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ise üretim yüzde 0,9 düşüşle 21,5 milyon tona geriledi.

Nihai mamul tüketimi de temmuzda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 31,1 artışla 3,6 milyon tona ulaştı. Yılın 7 ayında nihai mamul tüketimi yüzde 1,7 yükselişle 22,2 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri ihracatı azaldı

Çelik ürünleri ihracatı, temmuzda 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 8,5 azalışla 1,1 milyon tona, değer yönünden 10,9 düşüşle 800,2 milyon dolara geriledi.

Ocak-temmuz döneminde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 13,9 artarak 8,8 milyon ton, değer yönünden de yüzde 5,4 artışla 6 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 55,1 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden de yüzde 30,8 artarak 1,3 milyar dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 17,8 artışla 11,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 3,7 yükselişle 7,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-temmuz aylarında yüzde 75,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,7'ye yükseldi.

Çelik ithalatı hassasiyeti

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, 5 yıl önce Türkiye'ye 390 bin ton çelik ürünleri ihraç eden Çin'den yapılan ithalatın, yıl sonu itibarıyla 5 milyon ton seviyesine yaklaşmasını öngördüklerini bildirdi. İthalat konusundaki hassasiyetini paylaşan Yayan, şunları kaydetti:

"Bu göstergeler, yurt içi tüketimlerinde sorun yaşayan dünyanın tüm büyük çelik üreticilerinin, sorunsuz şekilde, Türkiye'ye yoğunlaştıklarını ifade ediyor. Veriler, ithalatı sınırlayıcı çok yönlü tedbirlerin daha fazla vakit geçirilmeden, süratle uygulamaya aktarılması ihtiyacı içinde bulunduğumuzu, net bir şekilde ortaya koymaktadır."