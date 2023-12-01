Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Ekimde Yüzde 4,1 Arttı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin ekim ayındaki ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise üretim yüzde 8,8 azalışla 27,5 milyon ton oldu. Aynı dönemde nihai mamul tüketimi ise yüzde 17,1 artışla 31,9 milyon ton olarak kaydedildi. İhracat miktarı yüzde 36,4 azalışla 8,5 milyon tona gerilerken, ithalat miktarı ise yüzde 18,8 artışla 14,8 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ekim ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 3 milyon ton olarak hesaplandı.

Söz konusu üretim, ocak-ekim döneminde ise yüzde 8,8 azalışla 27,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 2,9 milyon ton, ocak-ekim döneminde ise yüzde 17,1 artışla 31,9 milyon ton oldu.

Dış ticaret verileri

Ekimde çelik ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 3,9 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 8,2 azalışla 780,2 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 36,4 azalışla 8,5 milyon ton, değer yönünde ise yüzde 44,7 azalışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 3,1 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 5,2 azalışla 1 milyar dolar oldu.

İthalat, ocak-ekim döneminde 2022'nin aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 18,8 artışla 14,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 5,2 azalışla 12,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 92,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 54 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hamster Coin İhracat Türkiye Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title