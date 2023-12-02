Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacak Mite Defence seri üretime başladı

Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisine yıllık 80 milyon avro katkı sağlaması planlanan Mite Defence fişek fabrikası, seri üretime başladı.

Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisine yıllık 80 milyon avro katkı sağlaması planlanan Mite Defence fişek fabrikası, seri üretime başladı.

Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 404 bin metrekare açık, 30 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin temeli, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımlarından olan tesiste deneme üretiminin başarıyla tamamlanmasının ardından 9,19 milimetre fişeklerin seri üretimine geçildi.

Mite Defence Genel Müdürü Fatih Doğan, AA muhabirine, tam kapasite üretime ulaşmalarıyla Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacaklarını, Türkiye'nin bu alanda pazar olmaktan çıkıp üretici pozisyonuna geçeceğini söyledi.

Tesiste üç farklı çapta mermi üreteceklerini belirten Doğan, "Milli Savunma Bakanlığımızın denetimlerinden geçerek şu anda 9,19 milimetre diye tabir ettiğimiz fişeklerimizin üretimini yapıyoruz. Bir sonraki aşamada 5,56 milimetre, 45 kalibre diye tabir ettiğimiz fişeklerin üretimine geçeceğiz. Daha sonra 7,62 milimetre, 51 kalibreli fişeğimizi Türk savunma sanayisine vermiş olacağız." dedi.

Tesiste 150 kişinin çalıştığını, tam kapasite üretime geçmeleriyle istihdamın 400'e kadar yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Tesiste yılda 360 milyon fişek üretmeyi planlıyoruz. 360 milyon fişeği Milli Savunma Bakanlığımız, asker ve polisimize verdikten sonra ihracatını da yapacağız." ifadesini kullandı.

Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla Türk savunma sanayi sektörüne yıllık 80 milyon avro civarında ekonomik katkı sağlayacaklarının altını çizen Doğan, "Bu bizim için çok değerli. Artık Türk savunma sanayi kesinlikle dışa bağımlı değil. Artık yerli ve milli ürünlerimizi üretiyoruz. Türk savunma sanayisi geçmişte dışa bağımlıyken bugün kendi fişeğini üreten, kendi savunma sanayi araçlarını üreten pozisyona geldi. Bu da ülkemiz adına gurur verici." diye konuştu.

Doğan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde savunma sanayisini geliştirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"1980 öncesinde dışa bağımlı bir Türk savunma sanayisi var. Sonrasında ise kendi ayakları üzerinde yürüyen bir savunma sanayisi görüyoruz. Özellikle 2001'den sonra Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Türk savunma sanayisi şaha kalkıyor. Bu da bize, savunma sanayi şirketlerine güç veriyor. Buradan aldığımız güçle artık Türk savunma sanayisi dünyada da dikkat çekiyor."

Türk savunma sanayisinde üretilen ürünlerin yurt dışında dikkati çektiğine işaret eden Doğan, "Yurt dışına çıktığımızda Türk savunma sanayisinde üretilen malzemeler için ' Türkiye ürettiyse kaliteli üretmiştir, sağlam üretmiştir' dediklerini görüyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Türkiye'nin en büyük hafif mühimmat fabrikasıyız. Türkiye olarak bu alanda pazar konumundayken, artık dünyayı Türkiye Cumhuriyeti'ne çeken aktör konumundayız." açıklamasında bulundu.