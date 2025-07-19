Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 166 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 154 bin 693 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 766 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 38 bin 117 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 166 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 154 bin 693 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 902 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 321 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.