Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 36 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 731 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 601 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 119 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 467 megavatsaat elektrik ihracatı, 552 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.