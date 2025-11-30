Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 131 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 716 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 559 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 13,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 61 megavatsaat elektrik ihracatı, 447 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.