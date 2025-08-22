Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 150 bin 358 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 132 bin 553 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 703 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 96 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 539 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 807 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.