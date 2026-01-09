Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de toplam elektrik üretimi 1 milyon 39 bin 193 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 28 bin 216 megavatsaat olarak gerçekleşti. Rüzgar santralleri, elektrik üretiminde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 39 bin 193 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 216 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 110 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 513??????? megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 39 bin 193 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 216 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 178 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi