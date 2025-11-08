Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 304 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 846 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 40 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,2 ile ithal kömür ve yüzde 11,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 839 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 393 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.