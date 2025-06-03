Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 863 bin 151 megavatsaat, tüketimi ise 861 bin 554 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin elektrik ihracatı 5 bin 184 megavatsaat, ithalatı ise 6 bin 781 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 151 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 554 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 18 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 24 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 151 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 554 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,6 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 184 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 781 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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