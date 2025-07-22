Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 149 bin 475 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 144 bin 469 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 178 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 288 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 149 bin 475 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 144 bin 469 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 875 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 869 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.