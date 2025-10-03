Türkiye'nin Girişimcilik Ekosistemi Hızla Büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 10-15 yılda önemli teknolojik gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen büyük teknoloji markalarını gördük. Ancak Türkiye'de daha fazla teknoloji şirketini görmek istiyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, girişimcilik platformlarından Slush'ın ilk kez "Istanbul Slush'D" adıyla İstanbul'da düzenlediği etkinliğin açılış paneline katılarak konuşma yaptı.

Daha önce Slush'ın Helsinki'deki etkinliklerine de katıldıklarını ifade eden Dağlıoğlu, bu organizasyonun İstanbul'da girişimcileri bir araya getirmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Ülkemizde güçlü bir bankacılık sektörü ve dijital altyapı var"

Dağlıoğlu, 86 milyon nüfuslu Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri ve inovasyonları yakından takip ettiğini, çok sayıda teknoloji şirketinin Türkiye'de kurulduğunu ve bu alanda önemli bir gelişim yaşandığını anlattı.

Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, nüfusu itibarıyla büyük bir ülke. Bu da yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sunmak için çok elverişli bir ortam sağlıyor. Şirketler, ürünlerini gelişmiş bir pazarda test edebiliyor. Türkiye, dijitalleşme ve teknolojiye ilişkin uluslararası endekslerde her zaman üst sıralarda yer alıyor. Ülkemizde güçlü bir bankacılık sektörü ve sağlam bir dijital altyapı mevcut. Bu da birçok teknoloji şirketinin burada büyümesine olanak tanıyor."

Türkiye'de gençlerin geliştirdikleri ürün ve projelerle yeteneklerini ortaya koyduklarını dile getiren Dağlıoğlu, "10-15 yıl öncesiyle kıyaslandığında Türkiye'de bu alanda büyük bir dönüşüm yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen büyük teknoloji markalarını gördük. Bu, bence en önemli gelişmelerden biri. Ancak Türkiye'de daha fazla teknoloji şirketini görmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ekosistem ciddi şekilde büyüdü"

Son yıllarda Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce erken aşama girişim yatırımlarında ciddi bir artış söz konusu. 2010-2019 yılları arasında erken aşama teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100 milyon dolar civarındayken, pandemiden sonra bu rakam 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyük değişimi anlayabilmek için ekosistemin tüm paydaşlarına da dikkatle bakmak gerekiyor. 10-15 yıl önce hızlandırıcı programlar, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve risk sermayesi fonlarının sayısı oldukça sınırlıydı. Bugün ise bu aktörleri tek bir grafikte bile göstermek zor. Yani artık devasa bir girişimcilik ekosistemimiz var."

"Türkiye, startup ekosistemi için bölgesel merkez haline geldi"

Dağlıoğlu, Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların artmasının cesaret verici olduğunu vurgulayarak "Tüm bu yatırımlar, Türkiye'nin imalat, hizmet, Ar-Ge ve lojistik gibi alanlarda bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Aynı şekilde startup ekosistemi açısından da Türkiye, bölgesel bir merkez konumuna ulaştı. Bu başarıda tüm paydaşlarımızın önemli katkısı var." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki kamu ve özel üniversitelerdeki teknoloji ve bilişim bölümlerine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dağlıoğlu, bunun girişimcilik kültürünün gelişmesi açısından da önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Dağlıoğlu, startup ekosisteminde Türkiye'nin küresel ölçekteki konumunu güçlendirdiğini, uluslararası Türk girişimcilerin ve yöneticilerin önümüzdeki dönemde çok başarılı işlere imza atacağına inandığını dile getirdi.