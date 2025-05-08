Türkiye'nin Gemi ve Yat İhracatı İlk 4 Ayda 457 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu. Ocak-nisan döneminde de ihracat 86,2 milyar doları aştı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı ocak-nisan döneminde dalgalı seyir izledi. Sektör ocakta 82 milyon 415 bin dolar, şubatta 158 milyon 790 bin dolar ve martta 86 milyon 375 bin dolar ihracata imza attı. Sektörün nisan ayı ihracatı da 129 milyon 811 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör, ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı.

İlk 4 ayda başkentten de gemi, yat ve hizmetleri sektörü 3 milyon 874 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Fuarlar ihracatı destekliyor

Sektörün ihracatına katkı sağlamak amacıyla sektörel fuarlar da düzenleniyor.

Ankara bu yıl ikinci kez Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuarda, 60 firmanın katılımıyla 250'nin üzerinde yat ve tekne sergileniyor.

Artı Boat Show Ankara Üst Yöneticisi (CEO) Murat Arslan, burada yaptığı değerlendirmede geçen seneyi 2 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan sektörün, bu yılın ilk 4 ayında 457 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirterek, artan maliyetler nedeniyle üretimde ve ihracatta daralma yaşansa da deniz ve deniz ekipmanları sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatına katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Sektöre katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri fuarlara işaret eden Arslan, "Aralık 2024'te İstanbul Yenikapı'da bir fuar düzenlemiştik. Bu fuarla sektörde yaklaşık 550 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk. Başkentte düzenlediğimiz 2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'yla bu rakamı en az 650 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz fuarlar ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. Ana hedefimiz üretime ve buna bağlı olarak ihracata sürdürülebilir katkı sunmak. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde deniz sevgisi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Arslan, Ankara'daki bu fuara 13 bin deniz severin kayıt yaptırdığına işaret ederek, Ankara başta olmak üzere Anadolu'da birçok ilde son dönemde teknelere yönelik ilginin arttığını söyledi.

Fuarda 70 bin liradan 4 milyona kadar çeşitli teknelerin sergilendiğini anlatan Arslan, "Çocuklarımıza gelecekte temiz denizler bırakmak için bu sevgiyi Anadolu'dan başlatıyoruz. Bütün gençlerimize yelken ve deniz sevgisini aşılamak istiyoruz." ifadesini kullandı.