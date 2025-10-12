Türkiye'nin Fındık İhracatı: Ocak-Eylül Döneminde 1,6 Milyar Dolar Gelir Elde Edildi
Türkiye, 2025 yılının ocak-eylül döneminde toplamda 188 bin 731 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde ise fındık ihracatı 213 bin 73 ton olarak gerçekleşmişti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar karşılığında 188 bin 731 ton fındık satıldığı belirtildi.
Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 213 bin 73 ton fındık ihracatından 1 milyar 733 milyon 717 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi