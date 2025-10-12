Haberler

Türkiye'nin Fındık İhracatı: Ocak-Eylül Döneminde 1,6 Milyar Dolar Gelir Elde Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2025 yılının ocak-eylül döneminde toplamda 188 bin 731 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde ise fındık ihracatı 213 bin 73 ton olarak gerçekleşmişti.

Türkiye, ocak-eylül döneminde fındık ihracatından 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar karşılığında 188 bin 731 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 213 bin 73 ton fındık ihracatından 1 milyar 733 milyon 717 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
İsrail'den tarihi 'Türkiye' itirafı: Bu seviyeye sadece ABD ulaştı

İsrail'den tarihi "Türkiye" itirafı: Bu seviyeye sadece ABD ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
İsrail'den tarihi 'Türkiye' itirafı: Bu seviyeye sadece ABD ulaştı

İsrail'den tarihi "Türkiye" itirafı: Bu seviyeye sadece ABD ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.