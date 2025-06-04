Türkiye'nin Fındık İhracatı 2025'te 1 Milyar Doları Geçti

Türkiye'nin Fındık İhracatı 2025'te 1 Milyar Doları Geçti
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Türkiye, 2025 yılının ilk beş ayında fındık ihracatından 1 milyar 41 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarının ve gelirinin arttığı bildirildi.

Türkiye, 2025 yılının 5 ayında fındık ihracatından 1 milyar 41 milyon dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 41 milyon dolar karşılığında 126 bin 611 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 125 bin 467 ton fındık dış satımı yapıldığı ve 1 milyar 13 milyon dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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