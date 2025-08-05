Türkiye'nin Fındık İhracatı 1,3 Milyar Doları Aştı
Ocak-temmuz döneminde Türkiye, fındık ihracatından 1 milyar 347 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarı düştü.
Türkiye, ocak-temmuz döneminde fındık ihracatından 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Temmuz 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar karşılığında 161 bin 601 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde 169 bin 107 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 378 milyon 287 bin 478 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi