Haberler

Türkiye'nin Fındık İhracat Geliri 351 Milyon Doları Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında Türkiye, 351 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarı düştü.

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 351 milyon doları aşkın gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde yurt dışına 351 milyon 653 bin 975 dolar karşılığında 31 bin 465 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 64 bin 199 ton fındık ihracatından 515 milyon 581 bin 846 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

Kabus gecesinden sağ çıkan Dilara'ya acı haber verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.