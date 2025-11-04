Türkiye'nin Fındık İhracat Geliri 351 Milyon Doları Aştı
2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında Türkiye, 351 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarı düştü.
???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde yurt dışına 351 milyon 653 bin 975 dolar karşılığında 31 bin 465 ton fındık satıldığı belirtildi.
Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 64 bin 199 ton fındık ihracatından 515 milyon 581 bin 846 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi