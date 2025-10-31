Haberler

Türkiye'nin Eylül Ayı Enerji İthalatı Yüzde 3,6 Azaldı

Güncelleme:
Eylül ayında Türkiye'nin enerji ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 4,5 milyar dolara düştü. Toplam ithalat ise yüzde 8,7 artışla 29,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 4 milyar 539 milyon 258 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 artarak 29 milyar 478 milyon 616 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 539 milyon 258 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl eylülde bu rakam 4 milyar 707 milyon 994 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 756 tona yükseldi.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
