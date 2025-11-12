Haberler

Türkiye'nin Eylül 2025 Cari İşlemler Hesabında Fazla

Güncelleme:
Eylül ayında Türkiye'nin cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç bu fazlalık 6 milyar 803 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı ise 5 milyar 356 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 64,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon dolar ve 6 milyar 259 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
