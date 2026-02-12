Sakarya'da hayvancılık ve kırmızı et sektörünün temsilcileri panelde buluştu

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, ülkenin et ihtiyacının yüzde 93'ünün tamamen yerli olarak karşılandığını belirterek, "Yüzde 7 açığımız ithalattan karşılanıyor. Her yıl ithalatı azaltıyoruz. Yaptığımız destekleme modelleriyle de inşallah en aza indirmeyi veya hiç olmamasını hedefliyoruz." dedi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından Sakarya Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen "Hayvancılık ve Kırmızı Et Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını" adlı panele katılan Alkan, burada yaptığı konuşmada, hayvancılıkla alakalı en önemli noktanın üretim olduğunu söyledi.

Alkan, Türkiye'de kişi başı kırmızı et tüketiminin 24,58 kilogram olduğunu dile getirerek, Avrupa'da 47,2 kilogram olan kişi başı et tüketiminin, domuz eti çıkarıldığında 15,9 kilograma düştüğünü, dünya ortalamasının ise domuz etiyle birlikte 15,4 kilogram olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sığır, manda, koyun ve keçi etinden oluşan kırmızı et üretiminde 2 milyon 105 bin tonla dünyada dokuzuncu sırada yer aldığına dikkati çeken Alkan, planlı üretime geçtiklerini, yeni destekleme modeli oluşturduklarını ve bu modelde de hem yönlendiriciliğin hem de verimliliğin esas olduğunu ifade etti.

Alkan, hayvancılığa verilen desteklere değinerek, "Ülkemizde et ihtiyacının yüzde 93'ü tamamen yerli olarak karşılanıyor. Yüzde 7 açığımız ithalattan karşılanıyor. Her yıl ithalatı azaltıyoruz. Yaptığımız destekleme modelleriyle de inşallah en aza indirmeyi veya hiç olmamasını hedefliyoruz. 19 ilimizde besi bölgesi oluşturduk. İklim değişikliği tarımı en çok etkileyen faktör. 11 il 52 ilçemizde su sıkıntısı var. Bu ciddi manada hayvancılık ve bitkisel üretimi etkiliyor." diye konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç de Sakarya'nın lojistik avantajları, verimli toprakları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle Türkiye'nin tarımsal stratejisinde kilit noktada yer aldığını vurguladı.

Sektörün öneminden bahseden Genç, panelin arz güvenliğinden fiyat istikrarına, hayvancılıkta verimlilikten perakende standartlarına kadar pek çok başlıkta şehrin yol haritasına ışık tutacağını söyledi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, tarım yazarı Gazi Kutlu, gastronomi uzmanı Biral Serttaş da konuşma yaptı.

Konuşmacılar, panele katılan Sakarya'daki kırmızı et sektörü temsilcileri ve besicilerin sorularını yanıtladı.