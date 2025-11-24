Türkiye'nin Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıt İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye'den yılın 10 ayında yapılan 5 milyar 850 milyon 736 bin dolarlık satışla "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" satışı bu alanda en yüksek ihracat rakamı olarak kayda geçti.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" üreticileri ocak-ekim döneminde 90 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Ocak-ekim dönemindeki hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik artışla 4 milyar 581 milyon 424 bin dolardan 5 milyar 850 milyon 736 bin dolara çıktı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı, toplam otomotiv ihracatından yüzde 17,2 pay aldı.

Geçen yılın tamamında 5 milyar 577 milyon 367 bin dolarlık dış satımla en yüksek ihracat rakamına ulaşan bu alandaki otomotiv üreticileri, 10 ayda 5 milyar 850 milyon 736 bin dolarla 2024'ü de aşarak rekor kırdı.

Birleşik Krallık'a yüzde 1,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin 10 aylık eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı.

Birleşik Krallık'a bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,5 düşüşle 1 milyar 278 milyon 17 bin dolardan 1 milyar 118 milyon 283 bin dolara geriledi.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 435'lik yükselişle 158 milyon 801 bin dolardan 850 milyon 544 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki Slovenya'ya yapılan ihracat yüzde 4,5 azalışla 672 milyon 366 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya ihracatta yüzde 244'lük artış

Bu yılın 10 ayında en çok ihracat yapılan dördüncü ülke olan İspanya'ya dış satımda yüzde 244,4'lük artış görüldü. İspanya'ya 2024'ün aynı döneminde 161 milyon 338 bin dolar olan ihracat, bu yılın 10 ayında 555 milyon 735 bin dolara ulaştı.

En büyük beşinci pazar olan İtalya'ya hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı ise yüzde 4,5 yükselişle 517 milyon 652 bin dolardan 540 milyon 799 bin dolara çıktı.

Bu dönemde Fransa'ya yapılan hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı da yüzde 32'lik artışla 389 milyon 777 bin dolardan 514 milyon 702 bin dolara yükseldi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında Belçika 323 milyon 151 bin dolarla yedinci, Avusturya 90 milyon 433 bin dolarla sekizinci, Avustralya 66 milyon 871 bin dolarla dokuzuncu, Romanya ise 66 milyon 545 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.