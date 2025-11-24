Haberler

Türkiye'nin Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıt İhracatı Rekor Kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 2023 yılı ocak-ekim döneminde 5,8 milyar dolarlık eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam, sektör tarihinde en yüksek ihracat verisi olarak kaydedildi. 90 ülkeye yapılan dış satışlarda Birleşik Krallık ilk sırayı alırken, İspanya'ya yapılan ihracatta önemli bir artış görüldü.

Türkiye'den yılın 10 ayında yapılan 5 milyar 850 milyon 736 bin dolarlık satışla "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" satışı bu alanda en yüksek ihracat rakamı olarak kayda geçti.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" üreticileri ocak-ekim döneminde 90 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Ocak-ekim dönemindeki hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik artışla 4 milyar 581 milyon 424 bin dolardan 5 milyar 850 milyon 736 bin dolara çıktı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı, toplam otomotiv ihracatından yüzde 17,2 pay aldı.

Geçen yılın tamamında 5 milyar 577 milyon 367 bin dolarlık dış satımla en yüksek ihracat rakamına ulaşan bu alandaki otomotiv üreticileri, 10 ayda 5 milyar 850 milyon 736 bin dolarla 2024'ü de aşarak rekor kırdı.

Birleşik Krallık'a yüzde 1,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin 10 aylık eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı.

Birleşik Krallık'a bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,5 düşüşle 1 milyar 278 milyon 17 bin dolardan 1 milyar 118 milyon 283 bin dolara geriledi.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 435'lik yükselişle 158 milyon 801 bin dolardan 850 milyon 544 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki Slovenya'ya yapılan ihracat yüzde 4,5 azalışla 672 milyon 366 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya ihracatta yüzde 244'lük artış

Bu yılın 10 ayında en çok ihracat yapılan dördüncü ülke olan İspanya'ya dış satımda yüzde 244,4'lük artış görüldü. İspanya'ya 2024'ün aynı döneminde 161 milyon 338 bin dolar olan ihracat, bu yılın 10 ayında 555 milyon 735 bin dolara ulaştı.

En büyük beşinci pazar olan İtalya'ya hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı ise yüzde 4,5 yükselişle 517 milyon 652 bin dolardan 540 milyon 799 bin dolara çıktı.

Bu dönemde Fransa'ya yapılan hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı da yüzde 32'lik artışla 389 milyon 777 bin dolardan 514 milyon 702 bin dolara yükseldi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında Belçika 323 milyon 151 bin dolarla yedinci, Avusturya 90 milyon 433 bin dolarla sekizinci, Avustralya 66 milyon 871 bin dolarla dokuzuncu, Romanya ise 66 milyon 545 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.