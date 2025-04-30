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Türkiye'nin Enerji İthalatı Martta Yüzde 6,4 Arttı

Türkiye'nin Enerji İthalatı Martta Yüzde 6,4 Arttı
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Türkiye'nin enerji ithalatı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 5,9 milyar dolara yükseldi. Toplam ithalat ise 30,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 5 milyar 864 milyon 68 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon 139 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 864 milyon 68 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl martta bu rakam 5 milyar 511 milyon 248 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,4 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 6,6 azalarak 2 milyon 504 bin 129 tona düştü.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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